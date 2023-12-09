Активнее всего Россия атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб Украины

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений, пишет Генштаб Украины в сводке на 9 декабря.

Всего Россия нанесла 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись Петропавловка, подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области; Надежда, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; колодцы, Серебрянка, Часов Яр, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские силы отразили 11 атак России в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны Украины отбили атаку России в районе спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении Украина отбила 13 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские силы сдерживают попытки окружить Авдеевку.

Силы обороны Украины отразили 35 атак России в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать Россию в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 24 атаки.

На Шахтерском и запорожском направлениях силы обороны отразили все атаки России, которая пыталась восстановить утраченное положение в районах западнее ивового Запорожской области, пишет Генштаб Украины.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны Украины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 станции РЭБ России.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.