В Узбекистане 12-14 декабря ударят морозы

CentralAsia (UZ) - В период 9-14 декабря текущего года на территорию Узбекистана ожидается поэтапное вторжение холодной воздушной массы, пишет Узгидромет.

Температура воздуха будет постепенно снижаться, и к 12-14 декабря понизится ночью до 10-13 градусов мороза, днем до 5-8 градусов мороза; по северу ночью до 17-20 градусов мороза, днем до 9-12 градусов мороза.

Прогноз погоды с 20 час. 9 декабря до 20 час. 10 декабря

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, местами возможен снег. Местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла; по северу Навоийской области ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2°мороза-3° тепла.