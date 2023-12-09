экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На севере Казахстане ожидаются морозы -38°
Илююстрациялык сүрөт
Илююстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  В течение предстоящих трех суток, под влиянием Арктического антициклона, на большей части республики ожидается прекращение осадков и морозная погода без осадков, сообщает Казгидромет.

А с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке страны пройдет снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег), на юге страны 09-11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег.

В ночные часы температура воздуха понизится на северо-западе до 20-37 мороза, на севере до 30-38 мороза, на крайнем севере страны до 40-43 мороза, в центре, на востоке страны до 25-35 мороза. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах туманы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com