В ночь на вторник астероид пройдет перед яркой звездой Бетельгейзе, вызвав редкое затмение

CentralAsia (CA) - Одна из самых больших и ярких звезд на ночном небе на мгновение исчезнет, когда перед ней пройдет астероид, вызвав единственное в своем роде затмение, пишет Independent.

Редкое и мимолетное зрелище с конца понедельника до начала вторника должны увидеть миллионы людей на узкой тропинке, протянувшейся от Таджикистана и Армении в Центральной Азии, через Турцию, Грецию, Италию и Испанию, до Майами и Флорида-Кис и, наконец, до некоторых районов Мексики.

Примечание: кыргызстанцы скорее всего не смогут увидеть затмение из-за прогнозируемых снегопадов.

Звезда — Бетельгейзе, красный сверхгигант в созвездии Ориона. Астероид — Леона, медленно вращающийся продолговатый космический камень в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Сохраняются неопределенности в отношении этих прогнозов, а также размера звезды и ее обширной атмосферы. Неясно, закроет ли астероид всю звезду, вызвав полное затмение. Скорее всего, результатом может стать затмение в виде «огненного кольца» с крошечной пылающей границей вокруг звезды. Если это полное затмение, астрономы не уверены, через сколько секунд звезда полностью исчезнет, возможно, до 10 секунд.