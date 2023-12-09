Трагедия на шахте в Казахстане. Правительственная комиссия назвала виновника

CentralAsia (KZ) - Правительственная комиссия по расследованию несчастного случая на шахте им.Костенко завершила работу, сообщает 9 декабря пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана.

«Установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта» - пишет МЧС.

Комиссия также выявила нарушения требований промышленной безопасности.

«По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ», - говорится в сообщении.

Взрыв метана произошел в шахте утром 28 октября. Всего в шахте на момент взрыва находилось 252 человека, из них больше 200 смогли спастись. Погибли 45 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», владеющей шахтой. Он также сменил руководство компании и поручил возглавить ее бывшему заместителю акима Карагандинской области Вадиму Басину. 29 октября в Казахстане был день траура.

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