Евросоюз согласовал законопроект по регулированию искусственного интеллекта

CentralAsia (CA) - Европейский Союз первым в мире ведет регулирование искусственного интеллекта - проект соответствующего нормативного акта согласован, сообщает Euronews.

Представители стран ЕС и депутаты Европарламента достигли предварительного соглашения по проекту нормативного акта, регулирующего область искусственного интеллекта.

Разработчики проекта утверждают, что им удалось достичь правильного баланса между защитой и инновациями. Критики самой идеи регулирования ИИ настаивают на том, что такой баланс невозможен.

Компании, создающие системы искусственного интеллекта, как ChatGPT, столкнутся с проверками на прозрачность и будут обязаны сообщать о том, что контент был создан искусственным интеллектом. Кроме того им придется разрабатывать модели таким образом, чтобы те не могли генерировать незаконный контент.

Проект, который еще должен быть официально одобрен Европарламентом, в частности, разрешает использование функции распознавания лиц в общественных местах, но только для розыска преступников и предотвращения терактов.