Лидер Венесуэлы Мадуро решил аннексировать богатый нефтью регион Гайаны

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CentralAsia (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов, подразумевающих включение западной части соседней Гайаны — региона Эссекибо — в состав страны, пишет Ultimas Noticias.

Первый указ предполагает создание Национальной комиссии по защите Эссекибо под председательством исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, второй — Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекибо. Кроме того, Мадуро подписал декрет о создании в регионе подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA и металлургического конгломерата CVG.

Помимо этого, президент утвердил новую карту страны, включив в ее состав Эссекибо, а также назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, о создании которого объявил ранее.

Решение об аннексии богатого нефтью региона Гайаны было принято по результатам референдума в Венесуэле: власти страны утверждают, что более 95% проголосовавших поддержали присоединение Эссекибо.

Правительство Гайаны обратилось к союзникам и региональным партнерам за военной помощью.