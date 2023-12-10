Иммиграционное агентство Монголии переходит на цифровые технологии: оптимизация процессов и повышение доступности

CentralAsia (MNG) - С 2021 года Иммиграционное агентство Монголии постепенно переводит свои услуги в цифровую форму, чтобы повысить доступность и оптимизировать процессы, сократить задержки и необходимость многочисленных личных посещений. Если раньше гражданам приходилось посещать Агентство от 7 до 15 раз, то теперь оно ограничивается двумя раза, что делает услуги доступными онлайн.
Иммиграционное агентство Монголии запустило новую цифровую систему регистрации и мониторинга иностранцев. Благодаря этой системе иностранные граждане и предприятия по всему миру могут получить доступ к услугам Агентства через интегрированную систему аутентификации DAN.
Начиная с 1 декабря 2023 года Иммиграционное агентство Монголии будет предлагать четыре услуги через свою новую онлайн-систему на веб-сайте агентства (immigration.gov.mn):
- Разрешение на получение визы,
- Оформление визы (в том числе заявления на многократные визы),
- Подача заявления на проживание в Монголии для официальных или частных целей,
- 48-часовая регистрация временного пребывания иностранцев.
Доступ к семи услугам по-прежнему можно получить через сайт eimmigration.mn:
- Продление визы
- Изменение категории вида на жительство
- Продление и аннулирование вида на жительство
- Изменение адреса проживания.
- Обновление паспортных данных.
- Восстановление утерянных или брошенных карт проживания.
Эти услуги в ближайшее время будут переведены в новую систему.
Переходя на новую систему, Агентство расширяет свои услуги на международном уровне и предлагает упрощенные услуги, в том числе:
- Обмен информацией через государственную систему обмена информацией «ХУР».
- Получение всех видов услуг, предлагаемых Иммиграционным агентством Монголии, из единой системы.
- Прямой контроль Заказчика над решениями внутри системы.
- Оплата сборов онлайн.
источник: middleasiannews.com