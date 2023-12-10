экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иммиграционное агентство Монголии переходит на цифровые технологии: оптимизация процессов и повышение доступности

CentralAsia (MNG) -  С 2021 года Иммиграционное агентство Монголии постепенно переводит свои услуги в цифровую форму, чтобы повысить доступность и оптимизировать процессы, сократить задержки и необходимость многочисленных личных посещений. Если раньше гражданам приходилось посещать Агентство от 7 до 15 раз, то теперь оно ограничивается двумя раза, что делает услуги доступными онлайн.

Иммиграционное агентство Монголии запустило новую цифровую систему регистрации и мониторинга иностранцев. Благодаря этой системе иностранные граждане и предприятия по всему миру могут получить доступ к услугам Агентства через интегрированную систему аутентификации DAN.

Начиная с 1 декабря 2023 года Иммиграционное агентство Монголии будет предлагать четыре услуги через свою новую онлайн-систему на веб-сайте агентства (immigration.gov.mn):

  • Разрешение на получение визы,
  • Оформление визы (в том числе заявления на многократные визы),
  • Подача заявления на проживание в Монголии для официальных или частных целей,
  • 48-часовая регистрация временного пребывания иностранцев.

Доступ к семи услугам по-прежнему можно получить через сайт eimmigration.mn:

  • Продление визы
  • Изменение категории вида на жительство
  • Продление и аннулирование вида на жительство
  • Изменение адреса проживания.
  • Обновление паспортных данных.
  • Восстановление утерянных или брошенных карт проживания.

Эти услуги в ближайшее время будут переведены в новую систему.

Переходя на новую систему, Агентство расширяет свои услуги на международном уровне и предлагает упрощенные услуги, в том числе:

  • Обмен информацией через государственную систему обмена информацией «ХУР».
  • Получение всех видов услуг, предлагаемых Иммиграционным агентством Монголии, из единой системы.
  • Прямой контроль Заказчика над решениями внутри системы.
  • Оплата сборов онлайн.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com