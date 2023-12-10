Иммиграционное агентство Монголии переходит на цифровые технологии: оптимизация процессов и повышение доступности

CentralAsia (MNG) - С 2021 года Иммиграционное агентство Монголии постепенно переводит свои услуги в цифровую форму, чтобы повысить доступность и оптимизировать процессы, сократить задержки и необходимость многочисленных личных посещений. Если раньше гражданам приходилось посещать Агентство от 7 до 15 раз, то теперь оно ограничивается двумя раза, что делает услуги доступными онлайн.

Иммиграционное агентство Монголии запустило новую цифровую систему регистрации и мониторинга иностранцев. Благодаря этой системе иностранные граждане и предприятия по всему миру могут получить доступ к услугам Агентства через интегрированную систему аутентификации DAN.

Начиная с 1 декабря 2023 года Иммиграционное агентство Монголии будет предлагать четыре услуги через свою новую онлайн-систему на веб-сайте агентства (immigration.gov.mn):

Разрешение на получение визы,

Оформление визы (в том числе заявления на многократные визы),

Подача заявления на проживание в Монголии для официальных или частных целей,

48-часовая регистрация временного пребывания иностранцев.

Доступ к семи услугам по-прежнему можно получить через сайт eimmigration.mn:

Продление визы

Изменение категории вида на жительство

Продление и аннулирование вида на жительство

Изменение адреса проживания.

Обновление паспортных данных.

Восстановление утерянных или брошенных карт проживания.

Эти услуги в ближайшее время будут переведены в новую систему.

Переходя на новую систему, Агентство расширяет свои услуги на международном уровне и предлагает упрощенные услуги, в том числе:

Обмен информацией через государственную систему обмена информацией «ХУР».

Получение всех видов услуг, предлагаемых Иммиграционным агентством Монголии, из единой системы.

Прямой контроль Заказчика над решениями внутри системы.

Оплата сборов онлайн.

источник: middleasiannews.com

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