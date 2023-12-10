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Камерун выпустил памятную серебряную монету с изображением «Чингисхана и монгольских солдат»

CentralAsia (MNG) -  Камерун выпустил монету номиналом 2000 франков с надписью «Mongol Empire 1206-1368», Чингисхан верхом на лошади, монгольские солдаты в бою и стены замка, содержащую 2 унции или 62,2 грамма серебра. Также на монете изображен сохранившийся с незапамятных времен Герб Монголии – луна, солнце и огонь.

На оборотной стороне написано «Республика Камерун» на французском языке, а также королевские троны, короны, оружие, сундуки, книги и человеческие черепа в европейском стиле. Монета поступит в продажу в начале следующего года, а будет продано 500 экземпляров по цене 269,95 евро каждый.

В стране выпущены две серебряные монеты серии «Империи», одна из них — эта монета, а другая — «Римская империя». Начальная цена этой монеты составляет 269,95 евро.

источник: middleasiasnnews.com

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