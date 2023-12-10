Зеленский полетел в Аргентину на инаугурацию избранного президентом Хавьера Милея
- Азия и мир, политика
- 10:41, 10 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский отправился с визитом в Аргентину, где он примет участие в инаугурации недавно избранного президентом страны Хавьера Милея, сообщает официальный сайт Офиса украинского президента.
В сообщении сказано, что по дороге в Аргентину Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррейей и Силвой.
Это первая в истории отношений двух стран встреча на высшем уровне, сообщает Офис президента.
Инаугурация Милея состоится в столице Аргентины Буэнос-Айресе 10 декабря.
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