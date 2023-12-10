Монголия заняла 88-е место в Индексе процветания 2023 года

CentralAsia (MNG) - Монголия заняла 88-е место место из 167 стран в рейтинге индекса процветания 2023 года.

Наш южный сосед Китай занял 54-е место, а северный сосед Россия попала на 77 строчку рейтинга процветания. Украина занимает 74-е место, хотя переживает сложный период агрессии со стороны России.

Секторами с худшими показателями в Монголии являются: Природная среда, Здоровье, Условия жизни, Инфраструктура и Доступ к рынкам, Состояние предприятий и Инвестиционная среда. Секторами с лучшими показателями в Монголии являются: Безопасность и защищенность, личная свобода, управление и социальный капитал.

Кыргызстан попал на 94 строчку рейтинга процветания, Турция – на 95-ю. Узбекистан на сотой, Индия на 103-й. Египет на 121-м места и почти все его показатели уже ниже среднего уровня. В нижней части рейтинга Эфиопия, Бурунди, Сирия, Эритрея, Сирия, Сомали. В исследовании отмечается, что в Афганистане (161 позиция) наблюдается самый большой рост числа смертей в результате конфликтов за последнее десятилетие. Похожие показатели в Южном Судане, который занял последнее место.

Британский институт Legatum опубликовал рейтинг социального благополучия и экономического процветания 167 стран, проанализировав 299 показателей из более 70 источников данных. Оценивались в том числе здравоохранение, образование, социальная поддержка, демократия, уровень коррупции, благосостояние, условия для бизнеса и инвестиций. В работе приняли участие свыше 100 ученых и экспертов по всему миру.

Индекс 2023 года показывает, что уровень процветания продолжает снижаться по всему миру. При этом с удовлетворением основных потребностей дела обстоят все лучше. Даже наименее процветающие страны демонстрируют прогресс и догоняют остальной мир по всем аспектам условий жизни, включая питание, основные услуги, жилье. Образование и здравоохранение улучшилось во всем мире. Показатели смертности стали намного ниже, чем были 10 лет назад.

Первое место рейтинга, как и раньше, занимает Дания, где наблюдаются развитые демократия и экономика, хорошо функционирующие институты и мощная социальная поддержка населения. На втором и третьем местах находятся Швеция и Норвегия, далее следуют Финляндия и Швейцария, что не вызывает удивления. Эти государства находятся во главе всех рейтингов качества жизни, благополучия и даже счастья. Также в первой десятке Нидерланды, Люксембург, Исландия, Германия и Новая Зеландия. Высокий уровень процветания наблюдается в Ирландии, Великобритании, Канаде, Австрии, Японии, Сингапуре и США.

источник: middleasiannews.com

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