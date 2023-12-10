Мобилизация в Украине будет проходить сложно, - советник Зеленского

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в стране будет проходить сложно, сообщает «Страна.ua».

Он отметил, что украинские власти готовят новую программу, которая будет вести разъяснительную работу по вопросам мобилизации. Она предусматривает новый подход к набору военнослужащих, функциям и обязательствам государства и мобилизованных.

«Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите для этого ничего делать»,— сказал советник главы офиса президента. Как сообщает «Страна.ua», таким образом Михаил Подоляк прокомментировал вручение повесток в тренажерных залах, где представители военкоматов искали уклоняющихся от службы граждан.

Всеобщая мобилизация на территории Украины была объявлена в феврале 2022 года после ввода российских войск. В ноябре 2023-го Верховная рада одобрила ее продление еще на 90 суток, до 14 февраля 2024-го. 1 декабря Владимир Зеленский заявил, что в системе мобилизации и демобилизации нужны изменения и поручил военному руководству страны разработать предложения на этот счет.