В Казахстане произошла авария на Экибастузской ТЭЦ

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на Экибастузской ТЭЦ произошла авария, сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

«В 01:10 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Повреждение устранили в 05:30. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве. Силами рабочего персонала ЭТЭЦ и управления ЧС Экибастуза ведутся работы по откачке воды. Кроме того, подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции», – говорится в сообщении.

В данный момент на станции в работе находятся семь котлоагрегатов (Nº 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14), из которых три котла водогрейного цеха временно работают на мазуте.

Температура подачи составляет 70 градусов, гидравлическое давление обеспечено в рамках утверждённого режима: 9 кг на подаче и 1,5 кг – на обратке.

«В ближайшие часы завершатся работы по запуску багерной насосной, после чего будет обеспечена стандартная работа водогрейных котлов на угле согласно графику», – сообщили в компании.

Минувшей зимой на нескольких казахстанских ТЭЦ произошли серьезные аварии. В ноябре Экибастуз остался без тепла в 30-градусный мороз. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, была приостановлена работа детских садов. Всю зиму экибастузцы жаловались на холод в квартирах и большие счета за свет из-за обогревателей.

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