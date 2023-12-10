Армия Израиля заявила о начале краха власти ХАМАС над сектором Газа

CentralAsia (CA) - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил о начале краха системы управления ХАМАС в секторе Газа, его слова приводит The Times of Israel.

«Я вижу достижения каждый день. Мы видим каждый день все больше и больше убитых террористов, все больше и больше террористов ранены, и в последние дни мы видим, как террористы сдаются», — сказал Халеви.

Генерал счел это «признаком распада системы» и того, что ЦАХАЛ «нужно поднажать».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что были убиты сотни командиров палестинской организации, передает i24.

Галант также заявил о признаках того, что режим ХАМАС «начинает ломаться». По данным главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, убиты больше 7 тыс. членов ХАМАС. По его словам, это «минимальная оценка», так как не проводились подсчеты погибших под завалами.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября. Она началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию. Были убиты 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибли 17,2 тыс. палестинцев, 46 тыс. пострадали.