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Запущена автоматизированная информационная система таможни Монголии

CentralAsia (MNG) -  В рамках электронных реформ Главное таможенное управление Монголии (ГТУМ) реализует «Региональный проект по совершенствованию пограничных служб». Таможенная автоматизированная информационная система (ТАИС) заменила устаревшую систему.

С введением новой ТАИС в Интернете стали доступны 13 онлайн-сервисов для населения и 33 онлайн-сервиса для предприятий. Заместитель начальника Главного таможенного управления Энхтайван Гэлэгжамц подчеркнул, что ГТУМ стало пионером среди государственных организаций, в том числе специальных государственных организаций, предлагающих онлайн-услуги для граждан и предприятий.

Предприятия и граждане могут выбрать эффективное и удобное оформление импорта через ТАИС, минуя посредническую организацию. Процесс оформления не только экономит время и затраты, но также устраняет бюрократию и субъективизм.

«Наша компания использует систему ТАИС с 2019 года. В результате, начиная с 2022 года, через портал электронных таможенных услуг www.gaali.mn все операции доступны в электронной системе, и клиенты могут оплачивать пошлины с помощью системы. Единственный раз, когда вам нужно приехать в зону таможенного контроля, это получить товар.Теперь граждане и предприятия могут получать полный спектр онлайн-услуг на gaali.mn.с помощью своей электронной подписи.С прошлого года система работает бесперебойно, и 110 тысяч пользователей регулярно получают услуги онлайн». – сказал Энхмөнх Отгонбаяр, исполнительный директор ООО «Astvision».

Граждане и предприятия могут использовать систему ТАИС для:

  • Подача всех видов таможенных деклараций
  • Электронный платеж
  • Электронная подпись
  • Обновить грузовой манифест
  • Автоматизация регистрации транспортных средств
  • Программное обеспечение для отчетов таможенных лабораторий
  • Статистика
  • Инфраструктура обмена информацией
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