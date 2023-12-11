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В Монголии появился закон о домашних животных

CentralAsia (MNG) -  На сессии парламента одобрен законопроект о домашних животных, регулирующий отношения, связанные с охраной здоровья населения, регистрацией, опекой, временным уходом, разведением, защитой от насилия и сокращением количества бездомных животных. Так, в Монголии действует закон о домашних животных. Таким образом, граждане имеют права и обязанности опекунов домашних животных. Например:

  • Законный опекун должен быть достиг 18 лет и обладать полной дееспособностью;
  • Законный опекун должен иметь источник дохода, позволяющий обеспечивать еду и кров для домашнего животного, оплачивать медицинское обслуживание и услуги, а также должен пройти обучение по уходу за собаками и кошками;
  • Во время поездок в общественных местах домашнее животное должно иметь соответствующее оборудование, такое как ошейник, намордник и сумка;
  • Законный опекун должен заботиться о потомстве домашнего животного;

Также:

  • Перевозка домашних животных допускается без нарушения прав других лиц;
  • Опекун не должен подвергаться какой-либо дискриминации или насилию в связи с наличием домашнего животного;
  • Опекун может свободно путешествовать с домашними животными в общественных местах, жилых помещениях, на улицах;
  • Опекун может потребовать устранения ущерба, причиненного другими лицами жизни и здоровью вашего питомца;
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