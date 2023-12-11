В Монголии 4,7% территории находится под сильной эрозией почвы

CentralAsia (MNG) - Содбаатар Янгуг, глава офиса президента, принял участие в национальной конференции Гражданского совета охраны окружающей среды Монголии и выступил с речью.

- Национальная конференция Гражданского совета Монголии по окружающей среде имеет большое значение для обсуждения экологических проблем и определения решений, что имеет большое значение для защиты, восстановления и предотвращения будущей деградации природы, которая является основой человеческого существования.

Участие и лидерство неправительственных организаций имеют важное значение в борьбе с изменением климата, а результаты многих исследований показывают, что в Монголии из-за изменения климата, урбанизации, добычи полезных ископаемых, индустриализации и неправильной деятельности человека значительная часть почв подверглась эрозии, а реки, озера, пруды и родники высохли.

В частности, за последние 80 лет среднегодовая температура воздуха в Монголии увеличилась на 2,25%, количество осадков уменьшилось на 8%, 4,7% общей территории подверглось сильной эрозии почв, 18,6% пострадало от деградации почв, а 50% территории 8 аймаков опустынено.

Кроме того, по инициативе Монголии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию под названием «Международный год пастбищных угодий и скотоводов, 2026 год».

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