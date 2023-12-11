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В Монголии выпущено предупреждение об аномальном похолодании

CentralAsia (MNG) -  Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии в воскресенье выпустил предупреждение об аномальном похолодании.

По предварительному прогнозу метеорологов, начиная со следующей среды на Монголию из Сибири надвигается холодный фронт, который принесет с собой аномальные морозы. Температура воздуха в некоторых местах опустится до минус 42 градусов Цельсия.

В связи с этим Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии вновь призывает монгольских кочевников-скотоводов быть крайне осторожными и бдительными во время выпаса скота на пастбищах, а жителей Улан-Батора — воздержаться от поездок в регионы страны в условиях сильных снегопадов и нулевой видимости на сельских дорогах.

Монголия является одной из наиболее уязвимых к воздействиям климатических изменений стран мира.

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