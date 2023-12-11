Прямой рейс Монголии будет осуществляться с Кувейтом

CentralAsia (MNG) - Третья политическая консультативная встреча между МИД Монголии и МИД Кувейта прошла онлайн 5 декабря 2023 года.

Сопредседателями консультативной встречи выступили государственный секретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж и помощник министра иностранных дел по делам Азии МИД Кувейта Самех Эсса Джохар Хаят.

В ходе встречи стороны оценили текущее состояние отношений между двумя странами и подробно обсудили кратко- и среднесрочные цели. В связи с объявлением 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии» они договорились подписать Межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, чтобы сформировать правовую основу для прямых рейсов между странами в целях расширения сотрудничества в сфере туризма. и облегчение условий взаимных поездок между гражданами. Стороны также договорились завершить разработку «дорожной карты» сотрудничества, которая в ближайшее время выведет уровень отношений между Монголией и Кувейтом на «всеобъемлющее партнерство».

Госсекретарь МИД Анхбаяр кратко представил текущую политическую и экономическую ситуацию в Монголии и выразил удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами. Он также подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций и сельского хозяйства, организации взаимных визитов и мероприятий. Стороны также обменялись мнениями о процессе начала экспорта мяса и мясопродуктов из Монголии в страны Персидского залива, включая Кувейт. Помощник министра иностранных дел по делам Азии МИД Кувейта Самех Эсса Джохар Хаят отметил, что отношения и сотрудничество между двумя странами могут расширяться и развиваться во всех возможных областях взаимной выгоды, включая возможность реализации совместных проектов и программ.

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