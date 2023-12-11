Сборщик фруктов из Таджикистана утверждает, что зарабатывает в Великобритании в 12 раз больше, чем на родине, - Daily Mail

Сиёвуш Абдурахмонов

CentralAsia (TJ) - Фермеры в Великобритании испытывают кадровый голод, пишет Daily Mail. Местные неохотно идут на работу, и работодатели вынуждены приглашать иностранную рабочую силу. Если раньше это были граждане ЕС, то после «Брексита» большинство работников — выходцы из Таджикистана и Узбекистана.

Сборщик фруктов и овощей из бедного Таджикистана, приехавший на заработки в Великобританию, поделился, что получает в 12 раз больше, чем на родине, а мать ждет его обратно богачом.

30-летний Сиёвуш Абдурахмонов — первый из своей деревни Ниджони, кто решил отправиться в Англию, и один из нескольких таджиков-мигрантов, верящих, что там можно сколотить целое состояние на сборе фруктов и овощей, которым отказываются заниматься лодыри-британцы. Фермы набирают трудолюбивых, хорошо воспитанных работников, а зарплату платят такую, о которой на родине эти люди могли только мечтать.

Мать Сиёвуша Дилором ждет, что ее единственный кормилец вернется к 30-летней жене Нилуфар и сыновьям (12, 8 и 6 лет) с приличными накоплениями в размере 10 тысяч долларов (7 800 фунтов стерлингов).

«Он сильно рисковал, отправляясь в Англию, и я очень горжусь тем, что он сделал это первым из здешних. Первопроходец. Он сказал, что попробует, а если не понравится, то вернется, но все обернулось даже лучше, чем мы мечтали. Когда он приедет, то станет главным богачом деревни, — поведала Дилором.

В Таджикистане среднемесячная зарплата составляет всего 203 доллара (160 фунтов стерлингов), и четырехлетний заработок Сиёвуша на родине эквивалентен полугоду труда в Британии — около двух тысяч фунтов стерлингов в месяц. Бывшая советская республика Таджикистан — одна из беднейших стран мира: ее ВВП, по данным МВФ, составляет около 1/50 британского. На протяжении десятилетий крупнейшей экспортной статьей республики были люди, причем одновременно за границей может работать до четверти 10-миллионного населения. Традиционно большинство из них уезжает в Россию, но все чаще именно сюда (а также в Узбекистан и Кыргызстан) приходят приглашения от британских фермеров, испытывающих нехватку рабочей силы после выхода из ЕС. Тысячи людей прибывают отсюда в Великобританию по оплачиваемым рабочим визам.

Некоторые таджики тратят зарубежные доходы на покупку жилья для сдачи внаем и даже роскошных автомобилей MercedesAMG, но у Сиёвуша планы куда скромнее. Он хочет снести свой дом-сарай из глины и соломы и превратить его в спальню с ванной комнатой и доступом к проточной воде, чтобы его семье больше не приходилось пользоваться выгребной ямой и компостной кучей в углу придомового участка.

Журналисты Daily Mail поговорили с Сиёвушем по видеосвязи из того сооружения, который они с женой, сыновьями и овдовевшей матерью называют домом и где проживают вместе с семьей его сестры из трех человек. Снаружи на пыльном дворе привязана корова, а среди подстриженных пеньков крошечного виноградника копошатся кудахчущие куры, напоминая кадры из фильма Ларри Чарльза «Борат» с Сашей Бароном Коэном.

Когда Сиёвуш отправил матери фото фургона, который делит с пятью соотечественниками на фруктовой ферме близ Кентербери, графство Кент, глаза Дилором загорелись: тамошние мебель и кухонная фурнитура выглядят гораздо современнее ее собственных. Вот что она рассказала, сидя на заменяющей стул подушке около обеденного стола: «Я мало что знала об Англии, когда сын сообщил, что хочет туда поехать. Я слышала о реке Темзе и королевской семье, но не более того. Мы очень волновались, что он уезжает так далеко — большинство мужчин ездят подзаработать в Россию, и Сиёвуш несколько раз бывал работал там на стройках».

Ниульфар полагает, что, когда в деревне узнают о благополучии ее мужа после возвращения с полугодичной вахты, другие наверняка последуют его примеру.

«В Англии мужчины могут заработать куда больше, чем в России», — сказала она. А старший сын Кувончбек добавил: «Когда я вырасту, то хочу быть похожим на отца, поездить по миру и побывать в Англии».

Веселый румяный Сиёвуш — пожизненный болельщик ФК «Челси» — рассказал нам, как из слухов узнал о предлагаемых в Англии вакансиях на работу сборщиком фруктов и овощей, а затем отыскал само объявление на Facebook. Он прибыл в британское графство Кент в июне и занялся сбором клубники, вишни и яблок, а затем и цветной капусты. Для оплаты визы и дорожных сборов ему пришлось взять кредит на три тысячи долларов (2400 фунтов стерлингов), но его быстро удалось погасить. Часть денег покрывает медицинскую и туристическую страховку на время пребывания в Великобритании.

«Здесь очень хорошо, о нас хорошо заботятся. Нас любят за наше усердие. Меня удивило, что сами британцы эту работу выполнять не хотят», — сказал он и пошутил, что, вероятно, все дело в похмелье, ведь местные очень много пьют.

Работа предусматривает 48-часовую рабочую неделю и минимальную зарплату в размере 10,42 фунта стерлингов ($13) в час плюс сверхурочные. Также оплата может быть сдельной за каждую коробку фруктов, а не по часам, что явно выгоднее для тех, кто справляется с задачей быстрее остальных. В плохую погоду сборщикам доплачивают за то, чтобы они оставались на рабочем месте, чего, по словам Сиёвуша, «не бывает в России, где мигрантов бросают на произвол судьбы».

Сиёвуш делит оборудованный кухней фургон с пятью другими таджиками, и за день можно заработать достаточно, чтобы скромно питаться целый месяц. А учитывая, что единственными расходами является оплата проживания на ферме в размере 63 фунтов стерлингов ($79) в неделю, денежные переводы домой носят щедрый и частый характер. На ферме работает около 300 сборщиков из Таджикистана, Кыргызстанв, Узбекистана, Румынии и с Украины.

По словам Сиёвуша, в выходные он ездит в Лондон и фотографирует все местные достопримечательности, отправляя их семье с отметками в виде галочек а-ля Борат. Среди прочего, он смотрел матч любимой команды на стадионе «Стэмфорд Бридж». Мужчина надеется, что через несколько месяцев после возвращения домой он снова отправится в Британию, только на этот раз вместе с многочисленными соотечественниками.

Сиёвуш согласился говорить со СМИ после интервью одного своего земляка, который рассказал, что зарабатывает много денег на сборе цветной капусты в Корнуолле. 24-летний Али Муллоев из северного Таджикистана говорит, что работа на Западе позволила познать «роскошную жизнь»: на вырученные средства он купил два объекта недвижимости на родине и новенький «Мерседес». В неделю он зарабатывает до 500 фунтов стерлингов ($628) — на порядок больше, чем мог бы на родине, — собирая цветную капусту в зимний период на ферме Riveria Produce площадью восемь тысяч акров в корнуолльском городе Хейл.

Ее владелец в пятом поколении Дэвид Симмонс утверждает, что нанять для выполнения этой работы местных нереально. Раньше у него было имение, где работал местный персонал, а сейчас людям «просто неинтересно».

«Проблема в том, что британцы чересчур хорошо устроились и не знают голода. Они предпочтут пойти в паб, найти работу в отеле или что-то, требующее минимум усилий», - сказал Симмонс. По словам удостоенного наградами фермера, его подчиненные-иностранцы «полностью посвятили себя зарабатыванию денег». «Их менталитет совершенно отличается от многих молодых людей в Великобритании и заключается в том, чтобы как можно быстрее заработать как можно больше денег, купить собственный дом и получить все, что душе угодно. И за это такие люди достойны восхищения».

Прекращение свободного передвижения работников из ЕС после «Брексита» вынудило Симмонса удвоить усилия по привлечению местных жителей для помощи в сборе урожая во время пандемии 2020 года. Объявления размещались в местных газетах, соцсетях и на телевидении, но откликнулось всего 250 человек, а прибыло и того меньше — 37, да и они стали потихоньку уезжать. «Через семь недель у нас остался один работник. Пригласить кого-то еще мы просто не смогли», — сказал Симмонс. И добавил: «Мы отчаянно пытаемся привлечь к этой работе местных, но им это неинтересно». Сейчас 75% его сборщиков — это выходцы из Таджикистана и Узбекистана, а также с Украины и из Индии. Британцев среди них нет ни одного. Данные по ферме Симмонса характерны и для всей страны в целом: 98% из 45 тысяч трудящихся в Великобритании сборщиков приехали из других уголков земного шара, включая Барбадос, Кению и Непал.

Riviera работает с агентствами по подбору персонала, которые набирают работников в основном из стран бывшего СССР и рассказывают им обо всех плюсах данного вида деятельности. Люди прилетают сюда и живут в фургонах, где могут разместиться от двух до шести человек. Основную массу новичков представляют мужчины, но есть и женщины — обычно в возрастной группе от 20 до 40 лет, причем некоторые прибывают вместе с родственниками. Говоря о своей команде, Симмонс сказал: «К нам приходят действительно замечательные люди. Я испытываю к ним глубочайшее уважение за то, что они хотят работать, хоть им и пришлось перебраться с одного конца света в другой».

В 2019 году квота для работающих в Великобритании сборщиков-иностранцев составляла 2500 человек. В этом году правительство увеличило ее до 45 тысяч и может продолжить увеличивать на 10 тысяч человек в год, если сочтет необходимым.

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