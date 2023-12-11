В Монголии удовлетворено 85% внутренних потребностей в овощах

CentralAsia (MNG) - «Праздник урожая», на котором фермеры и лучшие отечественные производители продуктов питания вместе отмечают свой урожай, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулуун Хаянгаа представил результаты, достигнутые в сфере сельского хозяйства.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности объявило 2023 год «Годом возрождения сельского хозяйства» в рамках Национального движения «Продовольствие и безопасность» под эгидой Президента Монголии и организовало конференцию «Возрождение сельского хозяйства-2023» накануне весенняя посадка.

В рамках Постановления №36 10 коммерческих банков предоставили сельхозпроизводителям 89,7 млрд тугриков и 24,3 млрд тугриков фермерам на общую сумму 114 млрд тугриков, что позволило провести весенний сев, обработку паров, защиту растений и уборку урожая в необходимый период. В этом году собрано 17 тысяч тонн картофеля и 185 тысяч тонн овощей, удовлетворены 100 процентов внутренних потребностей в картофеле и 85 процентов овощей.

Впервые в истории Монголии установлен рекорд по сбору овощей и обеспечению собственных нужд.

Министр Болорчулуун подчеркнул необходимость увеличения численности персонала, стабилизации цен и увеличения продаж, чтобы улучшить исторический успех сбора урожая. Также было отмечено, что наряду с урожаем в министерстве были приняты меры по ограничению импорта картофеля, овощей и пшеницы, активизирована семеноводческая деятельность, высажены элитные семена, что положительно сказалось на качестве урожая. . В результате семеноводческой реформы производство пшеницы увеличилось на 32 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом, а средняя по стране урожайность с гектара достигла 15 тонн. Это пиковый показатель за последние пять лет.

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