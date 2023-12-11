Школьников Астаны и ряда других городов Казахстана из-за холодов перевели на дистанционку

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Школьников Астаны и ряда других городов Казахстана перевели на дистанционку из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают пресс-службы городских отделов образования.

В частности, в понедельник 11 декабря удалённо будут учиться:

Учащиеся 1-9 классов первой смены в Астане;

Учащиеся 1-11 классов первой смены в Кокшетау;

Учащиеся 1-11 классов первой смены в Костанае.

На дистанционное обучение из-за гололёда ночью также переведут школьников Актау:

«Сообщаем, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (в связи с ожиданием гололёда ночью) 11 декабря текущего года занятия в организациях образования будут проходить дистанционно (онлайн). Переход на традиционный формат обучения регулируется в зависимости от погодных условий», – говорится в сообщении.

По данным «Казгидромета», в Астане сегодня будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, при низком ветре 2-7 метров в секунду, температура воздуха опустится до 32-34 градусов мороза.

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