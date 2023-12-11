Из-за похолодания в Узбекистане ограничили работу метановых заправок

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ограничили время работы метановых заправок. Это сделано, чтобы не допустить перебоев в газоснабжении домохозяйств и социальных объектов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны.

В ведомстве отметили, что в последние дни из-за снижения температуры воздуха у населения республики вырос спрос на природный газ. Это, в свою очередь, привело к увеличению объема потребления данного вида топлива населением и привело к значительному снижению давления газа. Такая ситуация будет наблюдаться в период до 16 декабря.

«На основании этого принимаются меры по ограничению времени работы метановых заправок в целях обеспечения населения природным газом в непрерывном режиме. Согласно плану, метановые заправки будут работать с 06:00 до 15:00», — говорится в сообщении Минэнерго.

Временное ограничение введено во всех регионах Узбекистана.

В конце ноября профильные ведомства отчитались о полной готовности энергосистемы Узбекистана к зимнему сезону, президент страны Шавкат Мирзиёев заявил, что сфера обеспечена всем необходимым — сырьем, материалами, техникой. «Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все четко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии», — подчеркнул он.

Прошлой зимой в Узбекистане после резкого похолодания и снегопадов, которые начались 6 декабря 2022 года, серьезно выросло потребление газа и электричества из-за стремления граждан обеспечить теплом жилые дома и прочие здания. В итоге возникли перебои с газоснабжением и подачей электроэнергии потребителям. Из-за провала подготовки к зимнему сезону президент объявил выговор первому вице-премьеру Ачилбаю Раматову, своих постов лишился ряд руководителей, несколько глав энергетических предприятий были взяты под стражу. Власти Узбекистана полностью прекратили экспорт газа и начали переговоры с другими странами по дополнительной закупке энергоресурсов.

В текущем году, по словам министра энергетики Джурабека Мирзамахмудова, к началу зимы власти увеличили резерв газа и мазута.

«Если в прошлом году к 22 ноября у нас было в резервах 46 тысяч тонн мазута в республике, то на сегодняшний день — 340 тысяч тонн. То есть создан резерв мазута, создан гарантированный резерв газа. В прошлом году из подземных газохранилищ мы могли максимум получать 18 млн кубометров газа, а сегодня за счет новой установки, компрессорной станции можно получать до 40 млн кубометров», — рассказал глава Минэнерго.

С 1 декабря энергосистема Узбекистана перешла на круглосуточный режим работы.