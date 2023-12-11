В Казахстане из-за непогоды ограничили движение на 46 республиканских трассах

CentralAsia (KZ) - В Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, ввели на 46 участках автодорог республиканского значения в семи областях страны, сообщает АО «НК КазАвтоЖол».
Движение закрыто на следующих участках:
Акмолинская область – 20 участков:
- По всем направлениям.
Жетысуская область – один участок:
Ушарал – Достык км 84-184, участок станция Коктума – станция Достык.
Карагандинская область – два участка:
- Екатеринбург – Алматы км 1292-1353, участок ПВП Жибек жолы – граница Карагандинской области;
- Екатеринбург – Алматы км 1353-1426, участок граница Акмолинской области – ПВП Темиртау.
Костанайская область – четыре участка:
- Жезказган – Петропавловск км 340-377, участок Аркалык – граница Акмолинской области;
- Костанай – Аулиеколь – Сурган км 8-232, участок Тобыл – граница Акмолинской области;
- Екатеринбург – Алматы км 556-729, участок Тобыл – граница СКО;
- Мамлютка – Костанай км 180-404, участок граница СКО – Тобыл.
Мангистауская область – четыре участка:
- Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау км 338-705, участок село Бейнеу – село Жетыбай;
- Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау км 705-786, участок село Жетыбай – Актау;
- Жетыбай – Жанаозен – Кендирли – граница Туркменистана км 0-58, участок село Жетыбай – Жанаозен;
- Актау – Курык км 13-72, участок Актау – село Курык.
Павлодарская область – один участок:
- Астана – Ерейментау – Шидерты км 205-259, участок граница Акмолинской области – посёлок Шидерты.
Северо-Казахстанская область – 14 участков:
- Екатеринбург – Алматы км 729-856, участок граница Костанайской области – граница Акмолинской области;
- Челябинск – Новосибирск км 465-655, участок граница РФ – граница РФ;
- Астана – Петропавловск км 341-473, участок граница Акмолинской области – село Бесколь;
- Петропавловск – Соколовка – граница РФ км 11-72 участок Петропавловск – граница РФ;
- Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ км 50-280, участок граница Акмолинской области – граница РФ;
- Жезказган – Петропавловск км 595-946, участок граница Акмолинской области – село Бесколь;
- Мамлютка – Костанай км 0-180, участок Мамлютка – граница Костанайской области;
- Кокшетау – Рузаевка км 61-196, участок граница Акмолинской области – село Рузаевка;
- Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра км 0-24, участок село Саумауколь – мемориальный комплекс;
- Петерфельд – Архангельск – Новокаменка км 0-30, участок село Петерфельд – автодорога А-16;
- Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское км 0-228, участок Булаево – село Рощинское;
- Рощинское – Корнеевка – Волошинка км 0-86, участок село Рощинское – село Волошинка;
- Волошинка – Сергеевка – Тимирязево км 0-119, участок село Волошинка – село Тимирязево;
- Тимирязево – Сарыколь – граница области км 0-31, участок село Тимирязево – граница области.
Как уточняется, в связи с улучшением погодных условий за прошедший час ограничение движения сняли на четырёх участках автомобильных дорог (Актюбинская область – один, Восточно-Казахстанская область – три). На автодорогах республиканского значения работают 76 единиц техники, 110 человек, затрачено около 319 м3 противогололёдного материала, сообщили в «КазАвтоЖоле».