Минздрав Газы сообщил о гибели около 18 тыс. человек в результате боев в анклаве

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших палестинцев в результате военных действий Израиля и палестинского движения ХАМАС достигло около 18 тыс., количество раненых составляет 49,5 тыс. человек, передает Reuters.

Представитель Минздрава Ашраф аль-Кудра заявила телеканалу «Аль-Джазира», что за последние 24 часа число погибших в анклаве составило 297 человек, раненых — более 550.

8 декабря Минздрав Газы сообщал, что количество погибших в результате военных действий жителей анклава составляет 17 487 человек, раненых — 46 тыс. В анклав практически невозможно доставлять гуманитарную помощь, говорил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призывал Совбез ООН добиться прекращения огня в Газе. Накануне прошло голосование по проекту соответствующей резолюции. США заблокировали документ.