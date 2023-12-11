Urgana официально объявлена органическим брендом Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская национальная торгово-промышленная палата (MНТПП) предоставляет бренду Urgana LLC, принадлежащему Urgana Industry LLC, право использовать экомаркировку «органические продукты» для жидкого мыла для рук, средств по уходу за волосами, соли для посудомоечных машин, антибактериальных средств для мытья полов и солевой зубной пасты, поскольку они продукция экологически чистая и безвредна для человека и животных.

Продукция также представляет собой микробиологический органический продукт без побочных эффектов и химических ингредиентов, а управление производством и показатели качества соответствуют требованиям органических продуктов.

Основательница бренда Urgana г-жа Чансалдулам Dggmgj отметила: «В настоящее время наша компания производит более 50 видов продукции и поставляет ее на внутренний рынок. Мы также экспортируем нашу продукцию в Китай и Казахстан и вскоре расширим наш рынок для европейских клиентов».

Заместитель директора МНТПП г-н Магнайбаатар Цэндсурэн вручил сертификат «Органическая продукция» и пожелал успешно работать и в дальнейшем, выводя на рынок множество новых видов экопродукции.

МНТПП добровольно присваивает маркировку «Сертифицировано органическое» продуктам, изготовленным из национального и натурального сырья. Согласно Закону об органических продуктах питания, принятому в 2016 году,

МНТПП не будет маркировать пищевую продукцию, а только непродовольственную продукцию. Органическая сертификация — это процесс сертификации производителей органических продуктов питания и других органических продуктов. Органические продукты означают, что при посадке, выращивании и обработке ингредиентов и сырья, используемых в производстве, не использовались химические удобрения (пестициды), синтетические удобрения, ионизирующие лучи или генетически модифицированные организмы.

источник: MAN

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