Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сделал Шотландии выговор за самодеятельную встречу премьера с Эрдоганом

Дэвид Кэмерон

CentralAsia (CA) - Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил правительству Шотландии, что Форин-офис может прекратить помогать ему во внешних контактах. Кэмерона возмутило то, что глава правительства Шотландии Хумза Юсаф встретился с турецким президентом Реджепо-Тайипом Эрдоганом без присутствия представителя Форин-офиса и заявил о своей позиции в отношении войны в секторе Газа. Сообщает «Би-би-си».

По законам об автономии составных частей Соединенного королевства, их власти могут развивать внешние связи только в тех областях, которые относятся к сфере их компетенции, а на их встречах с иностранными политиками по протоколу должны присутствовать представители британского МИДа.

В письме, с которым ознакомилась «Би-би-си», бывший премьер-министр Кэмерон упрекает министра внешних связей Шотландии Ангуса Робертсона, что шотландская делегация не известила дипломатов о встрече Юсафа с Реджепом Тайипом Эрдоганом «на полях» климатической конференции COP28 в Дубаи заранее, и из-за этого представитель Форин-офиса не смог присутствовать на ней.

«Отсутствие сотрудника министерства иностранных дел противоречит протоколу […] Любые новые нарушения протокола в части присутствия представителей министерства на министерских встречах повлекут за собой отказ в помощи министерства в организации встречи и логистической поддержке», — говорится в письме Кэмерона.

Хумза Юсаф, Реджеп Тайип Эрдоган

Пресс-служба Юсафа ответила, что дипломаты были извещены и приглашены, просто природа встреч «на полях» такова, что часто они происходят спонтанно, время встречи меняется в последнюю минуту, и в данном случае представитель МИДа не смог прийти в то время, которое оказалось удобно турецкому президенту.

Источник в правительстве Шотландии сказал «Би-би-си», что, на взгляд шотландев, Кэмерон придает слишком большое значение этому случаю.

«Не можем же мы сказать президенту: не могли бы вы подождать секундочку, пока мы найдем своего сопровождающего», — сказал собеседник «Би-би-си».

Однако, судя по имеющейся у «Би-би-си» информации, дело не в одной этой формальности: Форин-офис беспокоят высказывания Юсафа.

После встречи с Эрдоганом 1 декабря Хумза Юсаф написал в сети X, что поговорил с ними и о климате, и о войне в секторе Газа, и что он призвал к немедленному прекращению огня.

Эта его позиция расходится с официальной позицией Лондона. Например, во время последнего голосования в Совбезе ООН по резолюции с призывом к немедленному прекращению огня Великобритания воздержалась.

«Внешняя политика по Закону о Шотландии зарезервирована [за Лондоном], и в такие сложные времена важно как никогда, чтобы Великобритания выступала на мировой арене с единой и последовательной позиции», — такой комментарий по этому поводу дала пресс-служба британского правительства Британии.

Предыдущий министр иностранных дел Джеймс Клеверли тоже предупреждал шотландцев о последствиях, когда Хумза Юсаф в августе встретился с премьер-министром Исландии — точно так же, без присутствия представителя Форин-офиса.

Но Кэмерон, как сказал «Би-би-си» собеседник из правительства, намерен занять по отношению к внешним контактам шотландцев более жесткую позицию.