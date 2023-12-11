Глобальное потепление убьёт коралловые рифы и разрушит морскую экосистему, - ученые

CentralAsia (CA) - Рекордные волны морской жары приведут к разрушительному массовому обесцвечиванию кораллов во всем мире в ближайшие несколько лет. Тревожный вывод является результатом международного исследования, проведенного профессором Калифорнийского университета Уве Хоэг-Гульдбергом из Школы окружающей среды.

В июле 2023 года на Земле наблюдались самые теплые дни за всю историю наблюдений с 910 года, а также самый теплый месяц, когда-либо зафиксированный по температуре поверхности моря. Это оказывает огромное давление на жизненно важные, но хрупкие тропические экосистемы, такие как коралловые рифы, мангровые леса и луга, заросшие морской травой, рассказал ученый.

Профессор Хоег-Гульдберг сказал, что полученные результаты являются критическим моментом в защите глобального биоразнообразия, поскольку во многих странах ослабевает приверженность смягчению последствий изменения климата.

«Последняя экологическая информация указывает на то, что мы сильно сбились с пути, когда речь заходит о том, чтобы не допустить достижения глобальной температурой поверхности очень опасного уровня к середине-концу этого столетия», - сказал он.

Согласно докладам Организации Объединенных Наций, 70% всех коралловых рифов на Земле находятся под угрозой; 20% уже полностью уничтожены без надежды на восстановление, 24 % подвергаются неминуемой опасности обрушения и еще 26% рискуют прекратить свое существование. Особенно серьезной проблемой является деградация прибрежных систем, поскольку 40% (3,1 млрд человек) всего населения проживают на территории, которая находится в пределах 100 км от океана, а это означает, что масштабная гибель экосистем коралловых рифов представляет собой также социально-экономическую проблему.