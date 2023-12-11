В Казахстане ожидаются морозы до -44 градусов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 12-14 декабря сохранятся сильные морозы под влиянием Арктического антициклона, а 12-13 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег, в горных районах 12 декабря сильный снег.

По данным синоптиков, на юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах – туманы.

12-13 декабря температура воздуха ночью на северо-западе и в центре -25-38°С, на севере -30-38°С, на крайнем севере и северо-западе страны -40-44°С, на востоке республики -20-38°С, 14 декабря -32-38°С, в отдельных районах до -40-42°С, на юге и юго-востоке -25-30°С, в горных районах -33-38°С.

А с 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении, центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана, в связи с этим в ожидается спад морозов ночью на западе до -5-16°С, на северо-западе до -15-35°С, на севере до -25-38°С.

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