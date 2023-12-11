Иран разместит дополнительные войска, ракетные и артиллерийские системы, БПЛА на границы с Туркменистаном и Афганистаном

Киюмарс Хейдари

CentralAsia (TM) - Командующий сухопутными войсками армии Ирана генерал Киюмарс Хейдари заявил, что в ближайшее время на границах с Туркменистаном и Афганистаном будут размещены дополнительные подразделения, сообщает издание Trend.

По словам Хейдари, на «чувствительных» границах в этом направлении развернут ракетные и артиллерийские системы, БПЛА и мобильные наступательные подразделения.

Генерал отметил, что данный шаг не должен рассматриваться с точки зрения наличия угрозы для территорий Ирана с этих направлений, пишет издание. Как пояснил Хейдари, он предпринимается в целях поддержания и повышения боеготовности и квалификации армейских подразделений.

В иранских информагентствах говорится, что это заявление было сделано во время посещения военными чиновниками места строительства жилых домов для военных в Южном Хорасане.