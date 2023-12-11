Казахские СМИ сообщили о слитых в сеть данных клиентов элитных проституток. Среди них певцы, политики, бизнесмены. МВД проводит проверку

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в сеть слили данные клиентов элитных проституток, так называемый «Список Айки».

В нем, по данным СМИ, оказались известные казахстанские певцы и музыканты, обладатели государственных премий, представители крупного бизнеса, сотрудники крупных финансовых структур, вузов и других учреждений Казахстана.

Как отмечает КазТАГ, в общей сложности в нем содержится около 300 имен.

В этом списке указаны ИИН, сотовые номера телефонов известных людей и звезд Казахстана, а также эскортниц.

Согласно описанию, список якобы был получен из телефонной книги «популярного блогера» Love Aika, о задержании которой МВД сообщило в июне текущего года. Тогда правоохранители выяснили, что на самом деле она через «закрытые» соцсети организовывает «приватные» секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и «эскорт-сопровождение» для состоятельных мужчин.

Отмечается, что 25-летняя алматинка брала деньги не только с мужчин, но и с девушек. Им возможность найти «спонсоров», завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу обходилась в $300.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 11 декабря высказался о так называемом «Списке Айки», сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ержана Саденова, соответствует ли действительности та информация, что изложена в этих документах, слитых в соцсети под названием «Список Айки».

«Проверка проводится, по окончании мы дадим ответ. Предположений нет (кто слил), в соцсетях выявили, проверку проводим, по результатам доведем до вас информацию. Гадать, фейковый список или нет, не будем», - заявил Ержан Саденов.

Глава МВД напомнил, что за распространение персональных данных грозит до семи лет лишения свободы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения