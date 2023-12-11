Туркменистан возобновляет полеты в Москву
- Туркменистан, общество
- 17:24, 11 декабря 2023
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- Обновлено: 15:00, 12 декабря 2023
|Предыстория: Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву «в связи с воздушной обстановкой»
CentralAsia (TM) - С 15 декабря «Туркменские авиалинии» возобновят выполнение регулярных авиарейсов по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
Ранее, в августе 2023 года государственная авиакомпания Туркменистана приостановила полеты из Ашхабада в Москву и перенесла их в Казань «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».
Опасения за безопасность перелетов у авиакомпании появились после ударов беспилотников Вооруженных Сил Украины по российской столице.
Кроме «Туркменских авиалиний» рейсы из Туркменистана в Россию (Москва-Ашхабад-Москва) выполняет российская авиакомпания S7.
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