Вице-премьер Катара встретился с министром обороны Монголии

// gulf-times

CentralAsia (MNG) - Его Превосходительство заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны д-р Халид бин Мохаммед аль-Аттия встретился с прибывшим с визитом министром обороны Монголии Сайханбаяром Гурсэдом.

На встрече обсуждались темы, представляющие взаимный интерес, а также военное сотрудничество между Катаром и Монголией и пути его укрепления и развития.

На встрече присутствовал ряд высокопоставленных чиновников и офицеров с обеих сторон.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения