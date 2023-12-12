Вице-премьер Катара встретился с министром обороны Монголии
CentralAsia (MNG) - Его Превосходительство заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны д-р Халид бин Мохаммед аль-Аттия встретился с прибывшим с визитом министром обороны Монголии Сайханбаяром Гурсэдом.
На встрече обсуждались темы, представляющие взаимный интерес, а также военное сотрудничество между Катаром и Монголией и пути его укрепления и развития.
На встрече присутствовал ряд высокопоставленных чиновников и офицеров с обеих сторон.
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