Конференция женщин-парламентариев 2023 года пройдет во второй раз в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по государственному устройству Великого Государственного Хурала в сотрудничестве с проектом ООН «Содействие гендерному равенству и участию женщин в принятии решений» организовал 7 сентября 2022 года в Государственном дворце Первую конференцию женщин-парламентариев.

Конференция женщин-парламентариев 2023 года будет организована 12 декабря 2023 года в зале Чингисхана Государственного дворца.

Первая конференция женщин-парламентариев сосредоточила внимание на международно-правовой базе, поддерживающей участие женщин в политической жизни и участие женщин в политической жизни в Монголии. Участники Конференции 2023 обсудят реализацию Декларации, принятой Конференцией в 2022 году, пути улучшения результатов и меры, которые необходимо предпринять в будущем.

В ходе конференции должна быть презентована книга «Тысяча шагов к парламенту», в которой отражены возможности расширения участия женщин на уровне принятия решений.

Всего с момента создания постоянно действующего парламента – Великого Государственного Хурала – на восьми парламентских выборах баллотировались 3445 кандидатов, из которых 25 процентов составляли женщины. Из 608 избранных членов парламента 10,7 процента составляли женщины, а 45 женщин избирались 65 раз с перекрывающимся подсчетом голосов. Из них 10 женщин избирались дважды и более, а остальные 35 женщин избирались один раз.

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