Посол Монголии вручил верительные грамоты Императору Японии

CentralAsia (MNG) - 7 декабря 2023 года Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Японии Баярсайхан Банзрагч вручил свои верительные грамоты Императору Японии Нарухито.

Посол Баярсайхан передал приветствия президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Императору Японии Нарухито и выразил желание углублять отношения и сотрудничество в рамках "Особого стратегического партнерства Монголии и Японии во имя мира и процветания" во всех областях.

Посол Баярсайхан также отметил, что визит Императора Японии Нарухито в Монголию в 2007 году, когда он был наследным принцем, сыграл важную роль в укреплении дружбы между народами двух стран и углубил дружественные отношения.

Во время церемонии вручения верительных грамот Императорм Японии Нарухито провел дружескую беседу с монгольским дипломатом и пожелал ему успехов в расширении двусторонних отношений и сотрудничества.

Кроме того, Император Японии приветствовал назначение посла со знанием японского языка и многолетним опытом учебы и работы в Японии и пожелал народу Монголии всего наилучшего.

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