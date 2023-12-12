В столице Монголии резко подорожали новостройки

CentralAsia (MNG) - В ноябре 2023 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках столицы Монголии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 12% и составила 4,04 млн тугриков /1179 долларов США/. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальный статистический комитет страны.

Средняя цена кв. м вторичного жилья в Улан-Баторе равняется 3,58 млн тугрикам /1044 доллара/, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Специалисты отмечают, что цены на жилье растут из-за многих факторов, в том числе увеличения денежной массы, ипотечного кредитования, экономического роста и роста численности населения.

Потребность в жилье до сих пор остается одной из главных проблем в Монголии. В настоящее время свыше половины 3,4-миллионного населения страны проживают в юрточных районах Улан-Батора, где нет водопровода, центрального отопления и канализации.

С момента запуска программы льготного ипотечного кредитования в Монголии в общей сложности 115 тыс. семей приобрели жилье в кредит.

Напомним, реализация программы ипотечного кредитования началась в Монголии в 2013 году.

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