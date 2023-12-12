Состоялось 2-е заседание Совместного руководящего комитета правительства Монголии и ООН

CentralAsia (MNG) - Монголия и ООН рассматривают ход реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы.

Второе заседание Совместного руководящего комитета правительства Монголии и Организации Объединенных Наций (ООН) по обеспечению реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы состоялось 11 декабря 2023 года в Министерстве иностранных дел Монголии.

На сессии действия, предпринятые ООН в Монголии, были представлены по следующим трем направлениям:

Человеческое развитие и благосостояние,

Зеленый, инклюзивный и устойчивый рост,

Управление, ориентированное на интересы людей, верховенство закона и права человека.

Обе стороны подчеркнули решающую роль координации между 12 акселераторами для активизации реализации Целей устойчивого развития и эффективной реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы в 2024 году, инклюзивного участия и расширения сотрудничества.

20 мая 2022 года Монголия и Организация Объединенных Наций подписали Рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития (2023–2027 годы). Совместный руководящий комитет отвечает за мониторинг реализации документа, предоставление руководящих указаний и выработку рекомендаций в соответствии с национальными приоритетами развития и региональными и тенденции международного развития.

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