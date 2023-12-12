экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Состоялось 2-е заседание Совместного руководящего комитета правительства Монголии и ООН

CentralAsia (MNG) -  Монголия и ООН рассматривают ход реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы.

Второе заседание Совместного руководящего комитета правительства Монголии и Организации Объединенных Наций (ООН) по обеспечению реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы состоялось 11 декабря 2023 года в Министерстве иностранных дел Монголии.

На сессии действия, предпринятые ООН в Монголии, были представлены по следующим трем направлениям:

  • Человеческое развитие и благосостояние,
  • Зеленый, инклюзивный и устойчивый рост,
  • Управление, ориентированное на интересы людей, верховенство закона и права человека.

Обе стороны подчеркнули решающую роль координации между 12 акселераторами для активизации реализации Целей устойчивого развития и эффективной реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы в 2024 году, инклюзивного участия и расширения сотрудничества.

20 мая 2022 года Монголия и Организация Объединенных Наций подписали Рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития (2023–2027 годы). Совместный руководящий комитет отвечает за мониторинг реализации документа, предоставление руководящих указаний и выработку рекомендаций в соответствии с национальными приоритетами развития и региональными и тенденции международного развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com