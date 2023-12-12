Председатель Великого Государственного Хурала принял главу SDC Стефани Бурри

CentralAsia (MNG) - 11 декабря 2023 года Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав встретился с главой SDC Стефани Бурри в связи с завершением совместного проекта Секретариата при Великом Государственном Хурале и SDC (Швейцарского Агентства Развития и Сотрудничества) «Укрепление Представительские органы в Монголии» в 2023 году.

В начале встречи председатель Занданшатар выразил глубокую благодарность SDC и г-же Стефани Бурри за оказание поддержки во многих областях, которые имеют решающее значение для развития Монголии, включая сельское хозяйство, образование, здравоохранение, устойчивое развитие, сокращение бедности, укрепление парламентской демократии, децентрализацию и цифровизацию государственных услуг. Он отметил, что запуск системы petition.parliament.mn для приема публичных петиций на цифровой платформе d.parliament.mn для достижения цели стать демократическим, консультативным и цифровым парламентом стал прекрасным примером обеспечения участия граждан в законотворческой деятельности.

Он отметил, что за последние шесть лет реализованы I и II этапы проекта «Укрепление представительных органов Монголии». Председатель Занданшатар выразил удовлетворение проектом «Укрепление представительных органов в Монголии», направленным на улучшение реализации законодательных, контрольных и представительских функций Великого Государственного Хурала, а также за ценный вклад в укрепление потенциала Секретариата Великого Государственного Хурала.

Глава SDC Стефани Бурри поблагодарила председателя Занданшатара Гомбожава за то, что он нашел время для встречи с ней, и отметила важность дальновидного руководства Секретариата в успешной реализации проектов, направленных на усиление законодательных, мониторинговых функций и укрепление потенциала Великого Государственного Хурала.

«Несмотря на официальное решение о завершении проектов и программ ШУРС в 2024 году, поскольку предыдущие проекты и программы, реализуемые совместно с Секретариатом Великого Государственного Хурала Монголии, были успешно реализованы, мы намерены продолжить наше сотрудничество и в 2024 году», — заявила она.

Стороны обменялись мнениями о результатах стабильного сотрудничества в создании системы оценки последствий правоприменительной деятельности и совершенствовании парламентского мониторинга и методологии за последние 6 лет и договорились продолжать сотрудничество в будущем.

Секретариатом при Великом Государственном Хурале в сотрудничестве с SDC успешно реализованы проекты «Укрепление потенциала органов местного самоуправления», «Поддержка законодательства с участием граждан» и «Укрепление представительных органов в Монголии», направленные на развитие демократического парламентского управления в Монголии, децентрализацию , укрепить местное самоуправление и повысить участие граждан.

В 2016-2021 годах Парламентская служба Швейцарии сотрудничала с Секретариатом при Великом Государственном Хурале по оказанию технической поддержки для обновления стратегического плана Великого Государственного Хурала Монголии и реализации I этапа проекта «Укрепление представительных органов в Монголии» по Закон о Великом Государственном Хурале Монголии и Закон о регламенте сессии Великого Государственного Хурала Монголии, а также улучшение потенциала парламента по контролю за выполнением законов.

Успешно реализован совместный проект «Консолидация парламентской демократии в Монголии», выводящий сотрудничество Секретариата и SDC на новый уровень.

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