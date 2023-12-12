Дети мигрантов из Узбекистана потушили «Вечный огонь» в Санкт-Петербурге. Теперь их выдворят из России вместе с родителями. Видео

CentralAsia (UZ) - В Красном Селе в Санкт-Петербурге трое детей-мигрантов снегом погасили Вечный огонь. Теперь им и их семьям грозит выдворение из России, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 10 декабря. На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как один из подростков забрасывает Вечный огонь охапками снега, а двое других его подбадривают.

Полиция установила личности детей — ими были два брата 10 и 14 лет, а также еще один мальчик 12 лет. Дети и их родители оказались гражданами «одной из стран ближнего зарубежья», сказали в полиции. По данным Baza, эта страна — Узбекистан.

В ходе проверки выяснилось, что семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

В связи с этим готовятся материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ.