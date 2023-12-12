Ильхама Алиева выдвинули кандидатом в президенты на выборах в Азербайджане
- Азия и мир, политика
- 13:11, 12 декабря 2023
- Просмотров: 1781 Кыргызча
Ильхам Алиев
CentralAsia (CA) - Действующий президент Ильхам Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана на внеочередных выборах от правящей партии «Ени Азербайджан». Об этом сообщил зампред руководителя Центрального аппарата Таир Будагов, передает Мinval.az.
По его словам, время заседания будет объявлено в ближайшие дни и правление ПЕА собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами.
Ранее глава Азербайджана назначил в республике внеочередные президентские выборы на 7 февраля 2024 года. Изначально они должны были состояться в 2025 году.
Алиев является главой государства с 2003 года, в апреле 2018 года его переизбрали в 4-й раз. До него с 1993 по 2003 годы страной руководил его отец Гейдар Алиев.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.