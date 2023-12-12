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Монголия согласилась заключить соглашение с Германией о перевозке грузов автомобильным транспортом

CentralAsia (MNG) -  11декабря 2023 г. министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг и посол Федеративной Республики Германия в Монголии Хельмут Кулиц договорились подписать «Межправительственное соглашение о международных грузовых автомобильных перевозках» к январю 2024 года.

Министр и посол обсудили возможность прямых рейсов во Франкфурт, Мюнхен и Берлин без каких-либо ограничений и с многократной частотой.

Они подчеркнули высокую экономическую значимость расширения торговых, туристических и транспортных связей посредством заключения соглашений об автомобильных и воздушных перевозках.

Монголия имеет всестороннее партнерство с Германией, однако двусторонний товарооборот составляет лишь 202,2 миллиона долларов США.

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