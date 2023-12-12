В Таджикистане с 1 января цена на электроэнергию вырастет на 16%

CentralAsia (TJ) - Тарифы на электроэнергию с 1 января наступающего года повышаются на 16% для всех категорий потребителей, в том числе для населения, сообщил «Азия-Плюс» советник генерального директора ОАО «Распределительные электрические сети» Джоми Умаров.

По его словам, соответствующее постановление под номером 546 принято правительством страны 29 ноября этого года.

По словам Умарова, бытовые потребители с началом нового года будут платить за каждый киловатт-час 30,75 дирамов (2,8 цента) вместо нынешних 26,51 дирамов (2,4 цента).

Тарифы на электроэнергию до 2016 года повышались только по четным годам, а после – на ежегодной основе. Исключением стали 2020-й и 2021 годы, когда правительство воздержалось от этих мероприятий из-за последствий пандемии COVID-19.

Последний раз тарифы для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании, повышались с 1 октября 2022 года.

Правда, с 1 января 2023 года тариф для ТАЛКО всё же был повышен до 15,57 дирамов (круглогодично).

До этого данная компания платила за каждый киловатт-час в среднем 9,5 дирамов (в летний период с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов, а с 1 октября по 30 апреля – 11,80 дирамов).

Другие категории на данный момент платят за электроэнергию по следующим тарифам:

- для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов - 26,51 дирам.

- для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства мелиорации и ирригации с 1 апреля по 30 сентября - 9,2 дирама, а с 1 октября по 31 марта – 26,51 дирам;

- для мелиоративных вертикальных мелиоративных насосных станций - 9,2 дирама;

- для насосов подачи питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации – 12,6 дирамов;

- для «Таджикского металлургического комбината» с 1 мая по 30 сентября - 10,64 дирама, с 1 октября по 30 апреля – 60,65 дирамов;

- для образовательных не бюджетных учреждений - 45,51 дирамов.

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