Дочь Мирзиёева высказалась о реформе узбекского алфавита

Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева заявила о необходимости прекратить дискуссии и споры о реформе узбекского алфавита на основе латинской графики и внести в него нужные изменения. Об этом она сказала на конференции, посвящённой движению и идеям джадидизма, которая проходит в Ташкенте 11−12 декабря, передаёт «Газеты.uz».

Выступая на открытии мероприятия, Саида Мирзиёева спросила присутствующих, какое из написаний слова «Узбекистан», представленных в презентации, написано правильно. Она отметила, что название страны и нации часто пишется по-разному и неправильно, и это необходимо исправить.

«Потому что речь идёт о нашей нации, нашей гордости, названии нашей страны. Действительно, реформа алфавита может вызвать новые дискуссии, споры, непредвиденные финансовые затраты. Но, подчеркну ещё раз, когда речь идёт о правильном написании названия Родины и нации, я считаю, что необходимо прекратить подобные дискуссии и споры, внести определённые изменения в алфавит и тем самым поставить твёрдую точку в вопросе алфавита», — сказала помощник главы государства.

По её словам, сейчас есть политическая воля и условия для исправления исторических ошибок, и необходимо действовать «как единый кулак».

В октябре 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению окончательного и полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике.

Проект нового узбекского алфавита на латинской графике, который предусматривал изменение некоторых букв и упрощение алфавита, публиковался с некоторыми изменения для обсуждения в 2018, 2018 и 2021 годах, а в 2023 году обсуждался его альтернативный вариант.