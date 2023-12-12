В Алматы выпало до 15 см снега. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы и горной местности на утро вторника выпало 13-15 см снега. Как сообщает акимат города, с начала снегопада ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок, надземных переходов.

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«Ночью было задействовано 17 колонн подметально-уборочных машин. Производится вывоз снега с магистральных улиц, вывезено 635 м3 снега. Задействовано 50 патрульных бригад, 325 ед. спецтехники, 1154 дорожных рабочих», - сообщает пресс-cлужба акимата.

По состоянию на 10:00 12 декабря 2023 года на 55 участках автодорог республиканского значения в 12 областях введено ограничение движения.

В полиции сообщили, что с 20:00 11 декабря по 6 утра 12 декабря зарегистрировано 33 ДТП и четыре из них - с пострадавшими. Погибших нет

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