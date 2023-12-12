экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы выпало до 15 см снега. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  В Алматы и горной местности на утро вторника выпало 13-15 см снега. Как сообщает акимат города, с начала снегопада ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок, надземных переходов.

«Ночью было задействовано 17 колонн подметально-уборочных машин. Производится вывоз снега с магистральных улиц, вывезено 635 м3 снега. Задействовано 50 патрульных бригад, 325 ед. спецтехники, 1154 дорожных рабочих», - сообщает пресс-cлужба акимата.

По состоянию на 10:00 12 декабря 2023 года на 55 участках автодорог республиканского значения в 12 областях введено ограничение движения.

В полиции сообщили, что с 20:00 11 декабря по 6 утра 12 декабря зарегистрировано 33 ДТП и четыре из них - с пострадавшими. Погибших нет

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com