Перебои с тепло- и водоснабжением в Казахстане. Глава Минэнерго прокомментировал коммунальные происшествия

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CentralAsia (KZ) - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отчитался о проблемах на объектах тепловой инфраструктуры страны. Также он рассказал об устранении аварий в Экибастузе, Риддере, Кокшетау и Темиртау, сообщает Orda.kz.

С приходом сильных морозов 9-10 декабря произошли крупные аварии сразу в нескольких городах Казахстана. Они оставили сотни домов без тепла.

«С прошлой недели с вхождением в Казахстан холодного атмосферного воздуха отмечен ряд технологических нарушений на энергоисточниках и тепловых сетях. В рамках компетенции Министерства энергетики технологические нарушения отмечены только на Риддер ТЭЦ, ГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLS» в городе Темиртау и Экибастузской ТЭЦ», - сказал Саткалиев на заседании правительства.

По его словам, на этих ТЭЦ температурный режим восстановили в полном объеме. Кроме того, он отметил, что согласно классификации технологических нарушений, ни одна из указанных ситуаций не попадает под аварию.

«Технологические нарушения на тепловых сетях в городах Степногорск, Балхаш, Актау и Кокшетау были ликвидированы в нормативные сроки. В настоящее время все потребители подключены», - добавил министр.

Аварии на ТЭЦ и теплосетях произошли в нескольких городах Казахстана в связи с сильными морозами.

Так в Экибастузе 10 декабря произошло затопление багерной насосной водогрейной части Экибастзской ТЭЦ. Котлы перевели на сжигание мазута. В работе сейчас семь котлов на угле.

В Риддере на ТЭЦ 10 декабря произошло повреждение электрического кабеля, питавшего механизмы котла № 2. Котел на время перевели на сжигание мазута. К вечеру 10 декабря дефект устранили и снова перевели котел на сжигание угля.

В Темиртау 10 декабря на ГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLC» произошло затопление багерной насосной. В результате котел был переведен на сжигание мазута. Воду, по словам Саткалиева, откачали, сейчас подходит к концу замена насосных агрегатов.

7 декабря в Степногорске произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 600 мм. В результате этого теплоснабжение отключили в трех микрорайонах (98 домов, порядка 7 000 абонентов).

8 декабря завершили сварочные работы и подключили большинство абонентов.

«9 декабря оставались четыре дома с частично нарушенным теплоснабжением, а 10 декабря в 19:00 было восстановлено теплоснабжение в полном объеме», - отметил Саткалиев.

В Балхаше 9 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети диаметром 630 мм. Снижение параметров отметили в 45 домах. 10 декабря ремонт завершили.

В Актау 10 декабря в микрорайоне 11а произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. Под ограничением теплоснабжения находились 265 домов с 26 539 квартирами. Там заменили 11 метров трубопровода. 11 декабря ремонт закончили, подключили потребителей.

В Кокшетау вблизи дома 82 по улице Сатпаева произошел порыв трубопровода теплосети диаметром 700 мм. Без теплоснабжения остались 37 домов и пять прочих объектов. Ремонтные работы завершили, теплоснабжение восстановлено.

Минувшей зимой на нескольких казахстанских ТЭЦ произошли серьезные аварии. В ноябре в результате аварии на ТЭЦ Экибастуза часть города с населением около 140 тыс. человек осталась без отопления в 30-градусный мороз. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, была приостановлена работа детских садов. Всю зиму экибастузцы жаловались на холод в квартирах и большие счета за свет из-за обогревателей.

Также зимой и весной из строя выходила ТЭЦ Риддера.

В декабре прошлого года Минэнерго распределило 37 казахстанских ТЭЦ по зонам риска. 19 станций оказались в «красной» зоне, то есть в критическом состоянии, 11 – в «желтой», семь – в «зеленой». Сообщалось, что на их ремонт потратят 182 млрд тенге.

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