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«Разъединяющие Штаты Америки». В Азербайджане сажают журналистов за сотрудничество с США, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) -  В Азербайджане — в разгаре волна арестов журналистов. Их обвиняют в сотрудничестве с США. Одновременно в стране идет антиамериканская кампания: выпускников американских вузов объявляют шпионами, а Вашингтон обвиняют в проармянской политике. В чем истинная причина арестов и кампании в материале «Би-би-си».

«В одном из отелей Баку состоится встреча с сотрудниками агентурной сети США» — с таким или похожими заголовками вышли в конце ноября материалы сразу на нескольких азербайджанских проправительственных сайтах. На деле речь шла о ежегодной встрече студентов, отучившихся в вузах США при помощи американских грантов.

Но некоторые азербайджанские СМИ посчитали бывших студентов частью «агентурной сети США, действующей на территории Азербайджана», и так же дружно обрадовались, что мероприятие впервые за многие годы отменили.

Власти говорят, что в стране работает целая сеть тайных американских агентов, используя продвижение демократии и свободы слова в качестве рычага давления.

Одновременно в Баку происходили аресты журналистов, не подконтрольных властям: арестовали руководство расследовательского проекта Abzas Media, интернет-телевидения Kanal13, и несколько других журналистов.

К ним приходили с обысками домой и в офисы, ловили в аэропорту, вызывали на допрос как свидетелей, а потом арестовывали. Всего, по данным правозащитников на прошлую пятницу, в тюрьмах находится 11 журналистов, а общее число политзаключенных в стране с весны этого года увеличилось более чем вдвое — до 254 человек.

AbzasMedia известна своими антикоррупционными расследованиями. Проправительственное издание Report.az нашло и опубликовало обширный список американских и европейских доноров AbzasMedia, финансовые отчеты, утверждая при этом, что, выявляя коррупцию при поддержке США, издание по сути занимается на территории страны диверсиями.

Однако на деле журналистам предъявляют обвинения вовсе не в шпионаже или подрывной деятельности, а в финансовых преступлениях. Так, Abzas Media обвиняют в контрабанде иностранной валюты.

В Азербайджане уже случалось, что обвинения, которые выдвигала в своих кампаниях провластная пресса, не соответствовали тому, что потом инкриминировало следствие. Известных правозащитников Арифа и Лейлу Юнусов обвиняли в том, что они — армянские шпионы, но в 2014 году их посадили за финансовые преступления.

Правозащитники, которые еще остались в Азербайджане, а также те, кто уехал, и их иностранные коллеги считают все обвинения против журналистов политически мотивированными, а аресты — незаконными.

Обвинения журналистов в шпионаже под прикрытием получения американских грантов на самом деле демонстрируют не силу власти, а ее слабость, считает профессор из США Джерард Тол, изучающий Южный Кавказ.

«Власти надо обеспечить продолжение авторитарного правления, особенно в этот момент, когда основные легитимационные претензии Алиева — возвращение Карабаха и территориальная целостность — больше не являются актуальными, и потому должен быть новый враг», — говорит эксперт.

Поправка 907

О причинах кампании против США ни власти Азербайджана, ни подконтрольная им пресса прямо не говорят, но по множеству вышедших в последний месяц в прессе текстов можно предположить, что причина — позиция США по Карабаху и сближение США и Армении в военной сфере.

В начале ноября глава Генштаба Армении Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте. Там он обсудил с заместителем командующего Стивеном Башамом вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества и помощь США в проведении реформ в вооруженных силах Армении.

В сообщении Минобороны Армении говорится, что Стивен Башам выразил готовность США продолжать нынешнюю поддержку армянской армии в обучении кадров, военной медицине, миротворчестве и общей боевой подготовке.

Затем, в середине месяца помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил, что США не будут продлевать приостановку действия 907-й поправки к Закону о защите свободы. Эта поправка, принятая еще в 1992 году, запрещает США оказывать военную помощь Азербайджану.

С 2002 года ее действие приостанавливалось в течение многих лет, в том числе и в прошлом году. Но в этом году поправка вновь должна заработать, как говорят в Вашингтоне, именно в связи с событиями 19 сентября, когда в результате военной операции Азербайджана армянское население было вынуждено покинуть Карабах и бежать в Армению.

«Политический процесс разрешения Карабахского конфликта, который предпочитал Запад, потерпел неудачу, а насилие восторжествовало», — говорит профессор Тол.

Учитывая это, по его словам, США вкладывают средства в помощь перемещенным лицам в Армении и в привлечение Азербайджана к ответственности за создание условий для исхода более 100 тысяч карабахских армян.

«Историческая ирония заключается в том, что двое ведущих сегодня политиков США по Карабаху – Саманта Пауэр из агентства международной помощи USAID и Джеймс О'Брайен из Госдепартамента – оба являются ветеранами американской политики в отношении Боснии, — замечает эксперт. — Там они глубоко сочувствовали жертвам этнических чисток, преимущественно боснийским мусульманам, а сегодня они имеют дело с мусульманским государством, которое провело этническую чистку против преимущественно христианского народа».

О политике США в ноябре дважды высказывался помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он упрекал США в том, что они долгие годы не вмешивались, когда Азербайджан требовал возвращения на родные земли сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных армянами из Карабаха и окружающих его районов больше 30 лет назад, а Саманта Пауэр, защищающая сегодня права армян, по его словам, игнорировала эту проблему.

Также он призвал начать расследование против «проармянских политиков» в США.

Об арестах журналистов он не говорил, но высказались депутаты парламента, называвшие финансируемые из-за рубежа СМИ антиазербайджанскими силами, «пятой колонной» и «предателями».

От «Разъединяющих Штатов» до арестов

В Баку назвали решение Вашингтона вернуть действие поправки 907 свидетельством «двойных стандартов», а в прессе началась кампания, упрекающая Вашингтон в «проармянскости». Вирусным стало видео, где политический комментатор одного из телеканалов дал полную сложной игры слов речь, в которой назвал США «Разъединяющими Штатами Америки», сеющими раздор по всему миру.

Антиамериканская кампания сопровождается арестами журналистов, которые действительно скрывали источник финансирования. Дело в том, что еще в 2014 году в Азербайджане сильно усложнили на законодательном уровне получение любых иностранных грантов. А в 2022-м внесли изменения в закон о медиа, фактически заставляющие всех журналистов регистрироваться. При этом право на регистрацию как СМИ и отдельных журналистов, так и грантов государство оставляет за собой.

В отчете об Азербайджане международной неправительственной организации «Репортеры без границ» говорится: «Вся медийная сфера находится под официальным контролем, ни одно независимое телевидение и радио не транслируется внутри страны, все печатные газеты, выражающие критическую позицию, закрыты, такие популярные сайты, как «Азадлыг» и «МейданТВ», заблокированы». Организация ставит Азербайджан на 151 место из 180 стран в своем индексе свободы прессы, между Пакистаном и Афганистаном.

За 20 лет правления Ильхама Алиева многие журналисты покинули страну, ушли из профессии или отправились работать в пропагандистские СМИ. Многие журналисты ищут возможности сотрудничества с зарубежными изданиями или иностранное финансирование для своей работы.

Сейчас, после волны арестов, по крайней мере некоторые иностранные проекты заморожены. Вот что сказала «Би-би-си» одна журналистка на условиях анонимности: «Я несколько раз уходила из журналистики, и сейчас снова ухожу, мы приостановили проект, но не знаем, сколько это продлится, так что — до лучших времен».

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