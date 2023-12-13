Монголия оказалась на 51-м месте по СКР за 2023 по странам мира

CentralAsia (MNG) - Ожидаемый период суммарного коэффициента рождаемости (СКР) на 2023 год по странам мира представлен Институтом показателей и оценки здоровья (IHME).

Общий СКР по Монголии для 2023 года составляет 2,72. И наша страна занимает в данном рейтинге лишь 51-ю строчку из 173 стран.

Одним из параметров, характеризующим уровень рождаемости, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР, коэффициент суммарной рождаемости) — среднее количество детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода, то есть от 15 до 50 лет. В современном обществе с низкой младенческой и детской смертностью предполагается, что приблизительно 2,1 ребёнка на женщину должны родиться, чтобы сохранить численность населения в долгосрочной перспективе на постоянном уровне (без миграции).

Вторым параметром, характеризующим уровень рождаемости, является число рождений на 1000 жителей. Годовое число рождений на 1000 жителей зависит не только от коэффициента рождаемости, но и от среднего возраста населения. Если доля людей детородного возраста уже не высока, и при суммарном коэффициенте рождаемости ниже 2,1 ребёнка на женщину, рождаемость быстро падает ниже уровня смертности, так как доля пожилого населения уже настолько высока, чтобы смертность от демографического старения населения превысила рождаемость. Если доля людей детородного возраста ещё высока, число рождений всё ещё может быть выше уровня смертности, несмотря на суммарный коэффициент рождаемости ниже 2,1 ребёнка на женщину, так как доля пожилого населения не столь высока, чтобы смертность от демографического старения населения превысила рождаемость.

Порядка половины стран планеты ныне имеет коэффициент рождаемости ниже уровня простого воспроизводства в 2.1 ребенка на женщину. В зависимости от младенческой смертности и селективных абортов в определенном государстве показатель может составлять от 2.06 до 2.40 детей.

Для наших соседей: общий СКР по России на 2023 год составляет 1,37. А Китай – 0,98. И заняли 136-е и 166-е места соответственно.

источник: middleasiannews.com

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