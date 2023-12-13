Министр МИД Монголии Батцэцэг предложила инициативу «She for He» в Женеве

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Монголии участвует в мероприятиях высокого уровня «Права человека-75» в Женеве, Швейцарская Конфедерация.

Здесь, с 11 по 12 декабря проходит мероприятие высокого уровня «Права человека-75», посвященное 75-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека.

В этом мероприятии принимают участие главы Правительств, Министры иностранных дел более чем 130 стран мира и гости высокого уровня. Правительство Монголии представляет делегация во главе с Министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

В первый день мероприятия высокого уровня страны представили свои добровольные обязательства по обеспечению и защите прав человека. Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх предложила инициативу «She for He», направленную на решение проблем, с которыми сталкиваются мужчины и мальчики. Она также представила обязательства утвердить и реализовать Национальную программу (II) по обеспечению прав человека в Монголии и предложила создать Региональный учебный и исследовательский центр ООН по правам человека в Монголии.

10 декабря 2023 года исполнилось 75 лет одному из самых значимых глобальных обязательств в мире — Всеобщей декларации прав человека. В этом эпохальном документе были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Декларация была принята Генеральной Ассамблеей ООН в Париже 10 декабря 1948 года. В Декларации были впервые сформулированы основные права человека, подлежащие всеобщей защите.

Декларацию переводят чаще, чем любой другой документ в мире: ее текст существует более чем на 500 языках.

За десятилетия, прошедшие после принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, права человека стали более признанными и более гарантированными во всем мире. С тех пор Декларация служит основой для расширяющейся системы защиты прав человека, которая сегодня ориентирована также на уязвимые группы населения, такие как инвалиды, коренные народы и мигранты.

В то же время, обещание Декларации, касающиеся достоинства и равенства в правах, подвергается серьезной проверке в последнее время. В то время как мир постоянно сталкивается с новыми вызовами — пандемиями, конфликтами, растущим неравенством, морально обанкротившейся глобальной финансовой системой, расизмом, изменением климата — ценности и права, закрепленные в ВДПЧ, служат ориентирами для наших коллективных действий.

Инициатива этого года «Права человека-75» направлена на то, чтобы сместить внимание в сторону более глубокого понимания универсальности ВДПЧ и связанной с ней деятельности.

источник: middleasiannews.com

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