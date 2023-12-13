Узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай» заключили под стражу на время следствия. Ему ужесточили статью обвинения

Салим Абдувалиев

CentralAsia (UZ) - Узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай» или «Салим бойвачча», заключили под стражу на время расследования его уголовного дела. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев, передает «Газета.uz».

Помимо того, что задержанный в начале декабря предприниматель находится за решеткой, о чем раньше не сообщалось, представитель главка уточнил, что обвинение в отношении Абдувалиева переквалифицировали.

Изначально бизнесмена подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 248 («Незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств») Уголовного кодекса Узбекистана. За это Абдувалиеву минимум грозил штраф, максимум — до пяти лет лишения свободы. Теперь же ему инкриминируют часть 2 этой же статьи, предполагающей, что закон нарушен повторно или опасным рецидивистом. В данном случае наказание составляет от пяти до десяти лет колонии.

«В ходе оперативных мероприятий мы получили информацию о том, что это лицо незаконно хранит у себя оружие. На основе этого мы провели обыск и выявили, что действительно в доме незаконно хранится оружие. В установленном порядке предоставили документы следствию», — резюмировал Ташходжаев.

Кроме того, замначальника столичного ГУВД предоставил информацию по другому известному ташкентскому бизнесмену — Гафуру Рахимову. По словам правоохранителя, в отношении этого предпринимателя на сегодняшний день нет уголовного дела, он не задержан и не объявлен в розыск.

Дониёр Ташходжаев добавил, что рейды против криминальных авторитетов в Ташкенте — отдельная кампания, которая готовилась годами.

О задержании 73-летнего Салима Абдувалиева стало известно на прошлой неделе. Уточнялось, что бизнесмен подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В начале декабря ГУВД Ташкента предупредило граждан о том, что в городе проводятся оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки. Вслед за этим последовали сообщения о задержании криминальных авторитетов. В их числе оказались Саидазиз Сайдалиев по прозвищу «Сайидазиз медгородок», а также Бахтиёр Кудратиллаев, известный как «Бахти Ташкентский».

Затем столичные правоохранители отчитались о задержании еще десятерых человек. Все они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовных дел по статьям о вымогательстве или хулиганстве.

Подобные рейды, в ходе которых заключают под стражу лидеров уличных банд и «криминальных авторитетов», проходят во многих регионах Узбекистана. Известно о массовых задержаниях в Ферганской, Ташкентской, Самаркандской областях. В Кашкадарьинской области в ходе спецопераций к административной ответственности привлечены свыше 600 человек, включая подозреваемых в мелком хулиганстве, семейном насилии и распитии алкоголя в общественных местах.

Салим Абдувалиев — один из самых известных меценатов и филантропов на постсоветском пространстве. Считается представителем криминального мира, например, в опубликованных депешах Госдепа США на сайте wikileaks американский посол в Ташкенте пишет о нем как о «боссе узбекской мафии». Предприниматель возглавляет Ассоциацию спортивной борьбы Узбекистана, а также является заместителем председателя Национального олимпийского комитета страны. В 2015 году Абдувалиев был награжден орденом «Дустлик», а в 2021-м получил звание «Заслуженный спортивный тренер».