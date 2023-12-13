Новоназначенный посол Японии вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару 12 декабря вручил верительную грамоту президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух подчеркнул, что монголо-японские отношения и сотрудничество развиваются и расширяются в рамках «Специального стратегического партнерства ради мира и процветания», основанного на общих ценностях демократии, прав человека и свободы. Президент Монголии высоко оценил, что в 2022 году будет торжественно отмечено 50-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

Президент Хурэлсух выразил уверенность, что посол Игавахара Масару, назначенный в новую японскую эпоху «Рэйва», начало следующего полувека отношений между Монголией и Японией, будет способствовать дальнейшему укреплению достижений двусторонних отношений, пожелав ему успехов.

Новоназначенный посол Игавахара Масару выразил готовность продвигать гуманно-ориентированные отношения и сотрудничество между двумя странами в области торговли, экономического развития, культуры и образования, а также активно сотрудничать посредством привлечения японских инвестиций в Монголию, ускорения реализации крупных инфраструктурных проектов и активизации экономического сотрудничества.

На встрече обе стороны подтвердили стремление активизировать обмены на высоком уровне и углубить монголо-японское сотрудничество на региональной и международной арене.

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